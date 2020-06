Gute Nachrichten für alle Fans von Lana Condor (23)! Die meisten kennen die schöne Schauspielerin aus der Netflix-Produktion "To All the Boys I've Loved Before" und deren Fortsetzung "To All the Boys: P.S. I Still Love You". Außerdem hat sie schon Nebenrollen in so manchem bekannten Film ergattert, beispielsweise bei "X-Men: Apocalypse". Nun verkündete sie kürzlich, dass sie bald in einem neuen Streifen zu sehen sein wird – und zwar wieder in der Hauptrolle!

Auf Instagram teilte sie mittels eines Screenshots aus einem Beitrag von The Hollywood Reporter mit, dass sie demnächst mit den Dreharbeiten zu "Moonshot" beginnen wird: "Ich bin so aufgeregt wegen des neuen Projekts. Ich war schon immer total fasziniert vom Weltraum und der Raumfahrt, und ich kann dieses Abenteuer kaum erwarten!" Damit spielte sie auch gleich auf das Thema des Filmes an. Lana wird eine zielstrebige Collegestudentin spielen, die sich auf eine Raumfähre schleicht, mit der sie schließlich zum Mars fliegen wird. Natürlich steckt dahinter auch eine große Lovestory, denn ihre Figur Sophie will endlich ihren Freund wiedersehen.

Ihre Community war begeistert von dieser Verkündung. Unter ihrem Insta-Post häuften sich innerhalb weniger Stunden zahlreiche anerkennende und liebevolle Kommentare. "Ich freue mich so so sehr für dich, Lana", meinte ein Follower. Viele ihrer Fans können es kaum abwarten, sie in dem neuen Film zu sehen.

Instagram/lanacondor Lana Condor, Mai 2020

Getty Images Lana Condor, Februar 2020

Instagram/lanacondor Lana Condor, Oktober 2019



