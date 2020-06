Promi-Parodist Faisal Kawusi (28) hat wieder zugeschlagen! Die beliebte TV-Moderatorin Sophia Thomalla (30) veröffentlichte jüngst einen äußerst heißen Schnappschuss, in dem sie ihren Traumkörper in einem knappen Bikini in Szene setzte. Das selbsternannte männliche Curvy-Model warf sich daraufhin in das gleiche Outfit, um das Bild nachzustellen. Jetzt reagierte Sophia selbst auf die freizügige Zweier-Collage von Faisal – und sie scheint überhaupt nicht sauer zu sein.

Im Gegenteil: Sophia nimmt die Parodie offensichtlich mit Humor und findet sie selber recht unterhaltsam. "Ich hab die Befürchtung, die Kopie bekommt mehr Likes als das Original. Zurecht", schreibt die Schauspielerin auf Instagram unter Faisals Bild-Veröffentlichung. Klingt fast so, als fände sie seine Bikini-Variante besser, als ihre eigene. Tatsächlich konnte das Solo-Bild der Blondine trotzdem wesentlich mehr Likes abgreifen, aber vielleicht kann die Parodie ja noch weiter aufholen.

Für ihren Kommentar hat aber Faisal auch noch eine Antwort parat: "Du solltest eher befürchten dass manche Leuten denken werden du seist die Kopie." Daraufhin versichert Sophia ihn, dass das nicht passieren könne. Jeder wisse schließlich, dass bei ihr keine Topfpflanzen überleben würden – und auf Faisals Foto ist ein größeres Exemplar einer Pflanze zu sehen.

Instagram/sophiathomalla Sophia Thomalla, Mai 2020

Instagram / faisal.kawusi Faisal Kawusi

ActionPress Sophia Thomalla bei der 21. Verleihung der GQ Men of the Year Awards 2019 in der Komischen Oper.



