Planschen mit Shakira (43)! Gemeinsam mit ihrem Gatten, dem spanischen Fußballstar Gerard Piqué (33), zieht die kolumbianische Sängerin zwei Jungs groß. 2013 kam der kleine Milan (7) zur Welt, im Januar 2015 folgte Söhnchen Sasha (5). Obwohl das Paar zeitweise mit Trennungsgerüchten zu kämpfen hatte, scheint seit einigen Monaten wieder alles wunderbar zu laufen. Die letzten Wochen verbrachte die vierköpfige Familie vorsorglich in häuslicher Isolation. Jetzt aber wurde Shakira mit ihren zwei Kids beim ausgelassenen Badevergnügen am Strand von Barcelona gesichtet.

Auf den Paparazzi-Aufnahmen sieht man die Kolumbianerin, wie sie Milan und Sasha das Surfen mit einem Bodyboard beibringen will. Offensichtlich hat das Trio jede Menge Spaß dabei, das verraten ihre fröhlichen Gesichter. Zwischen den Übungseinheiten in den Wellen gibt es auch immer wieder eine Kuscheleinheit mit Mama. Als Shakira wieder das Meer verlässt, sieht man, dass sie ziemlich gut in Form ist. Der schwarze Surfanzug setzt ihre Kurven perfekt in Szene und ihre durchtrainierten Oberschenkel sind nicht zu übersehen.

Aktuell dürfte die Künstlerin jede Menge Zeit für ihre Lieben haben, schließlich können in naher Zukunft keine großen Konzerte und Auftritte stattfinden. Milan und Sascha dürften sich sehr darüber freuen, ihre Mama nun öfters für sich zu haben. Was denkt ihr über die Pics? Seid ihr verwundert darüber, wie groß die Jungs schon geworden sind? Stimmt unten ab!

MEGA Milan Piqué Mebarak und seine Mutter Shakira in Barcelona im Juni 2020

MEGA Shakira und ihr Sohn Sascha im Juni 2020

MEGA Shakira mit ihren Söhnen Milan und Sasha im Juni 2020



