Wiedersehen in privater Umgebung! Die Hollywoodstars Angelina Jolie (45) und Brad Pitt (56) sorgten im Jahr 2016 mit ihrer Trennung für etliche Schlagzeilen. Die ehemaligen Partner verbinden noch ihre sechs gemeinsamen Kinder: Maddox (18), Pax (16) und Zahara (15) wurden von den Schauspielern adoptiert, Knox (11), Vivienne (11) und Shiloh (14) brachte Angelina selbst zur Welt. Jahrelang traten die Stars nur über ihre Anwälte in Kontakt. Doch jetzt stattete Brad Angelina einen Besuch in Los Angeles ab!

Der "Fight Club"-Star wurde vor Kurzem erstmals seit der Trennung auf dem Grundstück der 45-Jährigen gesichtet. DailyMail liegen jetzt diese Paparazzifotos vor, auf denen Brad das Anwesen von Angelina auf seinem Motorrad verlässt. Er habe sich rund zwei Stunden bei seiner Ex aufgehalten. Könnte die Partyplanung für einen bevorstehenden Geburtstag etwa der Grund für den Besuch gewesen sein? Die Zwillinge Knox und Vivienne werden am zwölften Juli zwölf Jahre alt.

Schon vor einigen Wochen hieß es, dass sich Angelina und Brad wieder besser verstehen würden. "Er und Angie kommen viel besser miteinander aus, seitdem das Sorgerecht eindeutig geregelt ist", meinte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Die Kommunikation zwischen den Stars habe sich deutlich gebessert.

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox

Anzeige

Getty Images Brad Pitt bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de