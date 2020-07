Sie werden einfach viel zu schnell groß! Die Schauspielerin Janine Kunze (46) ist stolze Mama von drei Kindern: Lili, Lola und Sohn Luiz. Gemeinsam mit ihrem Mann Dirk Budach genießt die Blondine das Familienleben in vollen Zügen. Nun stand ein denkwürdiger Tag bei ihrem Sohnemann Luiz an: Der Zehnjährige hat die Grundschule erfolgreich hinter sich gelassen. Dass Luiz nun seinen ersten Schulabschluss in der Tasche hat, macht Janine allerdings zu schaffen.

Mit einem emotionalen Instagram-Post verdeutlichte die Schauspielerin, wie schwer es ihr fällt, zu sehen, dass ihr Jüngster schon bald den nächsten Schritt in seiner schulischen Laufbahn gehen wird. Einen Schnappschuss von sich, ihrem Liebsten Dirk und Luiz kommentierte Janine mit den Worten: "Mit einem weinenden und einem lachenden Auge sehe ich, was hinter uns liegt und blicke auf den Weg nach vorne!" Offenbar fällt es der Kölnerin alles andere als leicht, hinzunehmen, dass ihr Sohn erwachsener wird. "Die Zeit ist wundervoll und kostbar und oft wünschte ich mir, ich könnte sie wenigstens einen kurzen Moment anhalten, aber vergebens", schilderte sie ihre Gedanken weiter.

Doch eine Person dürfte Janine sicher aufmuntern: Ihr Mann Dirk. Stolze 18 Jahre sind die beiden inzwischen miteinander verheiratet. Was denkt ihr über den Post der ehemaligen "Hausmeister Krause"-Darstellerin? Stimmt unten in der Umfrage ab!

ActionPress Janine Kunze, Schauspielerin

ActionPress Janine Kunze bei der Aufzeichnung der NDR-Talkshow "Tietjen und Bommes" im NDR-Studio 2019

ActionPress Janine Kunze als Gast bei "Fünf gegen Jauch" in der Sendung vom 6. Juni 2020



