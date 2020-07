Sarah Hyland (29) schwebt auf Wolke sieben. Seit mehreren Jahren gehen die Schauspielerin und Wells Adams (36) nun schon gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Juli hatte sich das Pärchen sogar verlobt, und bald soll die große Hochzeit stattfinden. Wie verliebt die Modern Family-Darstellerin in ihren Partner ist, zeigt sie regelmäßig im Netz, so auch jetzt: Zum Jubiläum ihrer Verlobung richtet Sarah süße Worte an ihren Liebsten.

Via Instagram postete die Beauty ein Pärchenbild. Auf dem Schnappschuss küsst sich das Paar vor einer traumhaften Kulisse am Strand. "Ein Jahr mit meinem besten Freund verlobt", kommentierte sie die Aufnahme. Eines Tages würden sie und Wells heiraten, doch bis dahin würde sie es einfach genießen, mit ihm Fast Food zu essen und Netflix zu schauen. "Ich liebe dich bis zum Pluto und zurück, Baby."

Aufgrund der aktuellen Lage müssen sich die beiden aber bis zu ihrem großen Tag gedulden. Hochzeitspläne hätten sie daher noch nicht gemacht, wie Wells in einem Videointerview gegenüber dem Portal Access Hollywood ausplauderte. "Warum sollen wir etwas planen, das komplett unsicher ist", erklärte der 35-Jährige.

Instagram / sarahhyland Wells Adams und Sarah Hyland

Getty Images Sarah Hyland, Schauspielerin

MEGA Wells Adams und Sarah Hyland bei der Instyle and Warner Bros Golden Globes After Party Januar 2020



