Julia Beautx (21) ist sich sicher: Mit Lisha und Lou könnte es im Sommerhaus der Stars spannend werden! Die YouTuber bezogen vor einigen Wochen gemeinsam mit anderen prominenten Paaren wie Jennifer Lange (26) und Andrej Mangold (33) sowie Denise Kappès (29) und Henning Merten ein Bauernhaus in Bocholt. Mittlerweile sind die Dreharbeiten abgeschlossen, ausgestrahlt werden soll die Staffel aber erst im Herbst. Doch laut YouTube-Sternchen Julia könnte sich das Warten lohnen!

Promiflash hatte bei der Sängerin nachgefragt, was sie davon halte, dass mit Lisha und Lou auch ein YouTube-Paar bei der Reality-Show mitmacht. "Das ist voll crazy! Ich habe von denen superlange nichts mehr gehört. Ich weiß nur, dass die früher so ein bisschen verschwörungstheoretikermäßig und geistermäßig unterwegs waren", erzählte die 21-Jährige im Interview. Julia habe die beiden zwar nie richtig verfolgt, sei jedoch gespannt darauf, wie sie in der Sendung auftreten werden.

Auch wenn die "Glücklicher allein"-Interpretin nichts weiter mit Lisha und Lou am Hut habe, wisse sie: "Die polarisieren ja so schon immer bei YouTube und das ist natürlich perfektes Futter." Die Berliner seien superspannend und einfach perfekte Kandidaten für das Sommerhaus.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, Youtuber

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Influencerin

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, YouTube-Pärchen



