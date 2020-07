Darya Sudnishnikova äußert sich zu den Baby-Gerüchten. Vor einigen Monaten geriet die Russin in den Fokus der Medien, da sie im Alter von nur 13 Jahren schwanger wurde. Ihr Baby will sie gemeinsam mit ihrem zehn Jahre alten Freund großziehen – obwohl er nicht der Vater des Kindes ist. Nun hieß es, dass Darya ihren Nachwuchs bereits auf die Welt gebracht habe. Sie selbst dementierte die Nachricht jedoch und lieferte dafür einen eindeutigen Beweis!

Auf einem Social-Media-Account – auf dem es regelmäßig Updates zu Daryas Schwangerschaft gibt – wurde behauptet, sie sei inzwischen Mutter geworden. Aus diesem Grund meldete sich die Rothaarige am Montag auf ihrer Instagram-Seite selbst zu den Gerüchten zu Wort und erklärte: "Es gibt einen Fake-Account, der so tut, als hätte ich die Geburt schon hinter mir. Dort gibt es ein Photoshop-Bild, auf dem ein Baby auf mir liegt... Nein, ich habe mein Kind noch nicht zur Welt gebracht."

Dass sie tatsächlich noch schwanger ist, unterstrich Darya mit einem speziellen Bild: Darauf hält sie ihren runden Babybauch in die Kamera, während sie sich offenbar gerade in einem Krankenhaus aufhält. Ob die Teenagerin etwa erneut Beschwerden hatte? Laut Mirror soll sie bereits in der vergangenen Woche aus Angst vor einer Frühgeburt in eine Klinik gebracht worden sein.

Instagram / uverdig_ivv Darya Sudnishnikova im Juli 2020

Instagram / uverdig_ivv Darya Sudnishnikova macht ein Selfie

Instagram / uverdig_ivv Bald-Mama Darya Sudnishnikova im April 2020



