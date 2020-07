Hängen Kanye Wests Präsidentschaftspläne etwa mit seiner psychischen Erkrankung zusammen? Der Rapper sorgte in dieser Woche gleich mehrmals für Schlagzeilen: Erst hatte er erklärt, dass er als Präsident der Vereinigten Staaten kandidieren wolle, dann erntete er für kontroverse Aussagen zum Thema Abtreibungen einen Shitstorm. Ob seine umstrittenen Äußerungen etwas mit seiner bipolaren Störung zu tun haben? Das sollen jetzt immerhin gleich mehrere von Kanyes Freunden erklärt haben!

Vertraute des Musikers hätten gegenüber TMZ behauptet, er befinde sich aktuell in einer "schweren manischen Episode", welche auch sein Verhalten in der letzten Zeit beeinflusst haben könne. Kaynes Familie mache sich zwar Sorgen um ihn, sei sich jedoch sicher, dass sich sein Zustand wieder stabilisiere. Dass sie so ruhig mit der Situation umgehen, könnte daran liegen, dass sie ihnen offenbar nicht unbekannt ist: Kanyes psychische Erkrankung soll sich den Insidern zufolge nämlich regelmäßig einmal pro Jahr in Form eines starken Schubes äußern.

Im Juni 2019 hatte der "Stronger"-Interpret in David Lettermans Netflix-Show My Next Guest Needs No Introduction über seine bipolare Störung gesprochen und erklärt, dass sie bei ihm zwischenzeitlich Paranoia auslöse: "Du spürst, dass dir die Regierung Chips in den Kopf pflanzt. Du hast das Gefühl, du wirst ständig beobachtet. Du fühlst das alles."

Getty Images Musiker Kanye West im Weißen Haus im Oktober 2018

Getty Images Rapper Kanye West beim Jim Moore Book Event im Oktober 2019 in Chicago

Getty Images Rapper P. Diddy und Kanye West im September 2016 in New York



