Seit dem 4. Juli ist es kein Geheimnis mehr: Kanye West (43) will nicht erst 2024 als Präsident der Vereinigten Staaten kandidieren, sondern schon in diesem Jahr! Keine Geringeren als seine Gattin Kim Kardashian (39) und der Tesla-Chef Elon Musk (49) sollen als seine Berater fungieren, das Weiße Haus wolle er so führen, wie der Filmheld Black Panther sein imaginäres Königreich Wakanda. Ob das alles so klappen wird, wie der "All of the Lights"-Interpret sich das wünscht, bleibt abzuwarten. Jetzt verriet er, wann genau ihm der Einfall für die Kandidatur zum höchsten Amt Amerikas gekommen sei – unter der Dusche!

Gegenüber Forbes verriet der Rapper, dass ihm die Idee, Präsident werden zu wollen, bereits im Jahr 2015 kam, und zwar kurz bevor ihm der Michael Jackson Video Vanguard Award bei den MTV VMAs verliehen wurde: "Ich war unter der Dusche und dachte: 'Ich schreibe Rap-Songs unter der Dusche.' Und da traf es mich wie ein Blitz und ich dachte unter der Brause: 'Du wirst als Präsident kandidieren!'" Seine erste Reaktion auf den Geistesblitz sei hysterisches Lachen gewesen – er sei davon ausgegangen, dass das Publikum bei der Preisverleihung denken würde, dass das nur ein Scherz aus Entertainmentzwecken sein würde: "Ich weiß nicht, wie lange ich gelacht habe, aber das war der Moment, in dem es mir in den Sinn gekommen ist."

Gesagt, getan: Auf der Bühne gab Kanye 2015 vollmundig bekannt, tatsächlich im Jahr 2020 kandidieren zu wollen. Richtig ernst schien er das allerdings nicht zu meinen, immerhin erwähnte er das Vorhaben danach erst einmal jahrelang nicht mehr. Beim Fast Company's Innovation Festival im vergangenen Jahr wollte er noch 2024 antreten, am diesjährigen Unabhängigkeitstag verlegte der Vierfach-Vater die Kandidatur schließlich vor.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im November 2019

Getty Images Kanye West im Oktober 2019

Kevork Djansezian/Getty Images Kanye West bei den MTV Music Awards 2015



