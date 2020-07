Erste Bilder von Mary-Kate Olsen (34)! Im Mai überraschte die Schauspielerin mit einem Liebes-Update: Nach fünf Jahren will sie sich von ihrem Mann Olivier Sarkozy (51) scheiden lassen. Sie zog aus der gemeinsamen Bleibe mit dem Bänker aus und wohnt nun in einem luxuriösen Chalet in den Hamptons in New York. Seit den Trennungsnews bekam man die Modedesignerin nicht mehr zu Gesicht – bis jetzt!

Daily Mail liegen Bilder vor, auf denen Mary-Kate in New York unterwegs ist. Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Ashley verlässt sie auf den Aufnahmen gerade das Büro, in dem sie zusammen für ihr Modelabel The Row arbeiten. Die 34-Jährige verbirgt dabei ihr Gesicht hinter einer Sonnenbrille und einer Maske, während sie mit einem Kaffeebecher in der Hand aus dem Gebäude kommt. Ihr Arbeitsoutfit besteht lediglich aus einem schwarzen, engen Top und einer weiten, weißen Hose, das sie mit Ketten und Oberarmreifen abrundet.

Wie es Mary-Kate derzeit geht, ist auf den Aufnahmen nicht zu erkennen. Doch ein Bekannter von Olivier erklärte bereits vor einigen Wochen an, dass sich die Blondine mitten in einer Rosenschlacht wiederfinden könnte. "Wenn du Olivier triffst, scheint er ein lustiger Typ zu sein, aber ist ein Hai, sehr hartnäckig", beschrieb die Quelle ihren Ex. Auch die Scheidung von seiner ersten Frau sei sehr chaotisch und schwierig gewesen.

Getty Images Olivier Sarkozy und Mary-Kate Olsen, 2013

Getty Images Ashley und Mary-Kate Olsen bei der Premiere von "Le Comte Ory" in NYC im März 2011

Getty Images Olivier Sarkozy im Mai 2019



