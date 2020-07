Kelly Preston (✝57) hat sich vor ihrem Tod einen großen Wunsch erfüllt! Seit vergangenen Montag ist es traurige Gewissheit: Die Ehefrau von Schauspieler John Travolta (66) ist nach einem zweijährigen Kampf gegen ihren Brustkrebs verstorben. Ihre Erkrankung hielt die Dreifach-Mutter bis zuletzt vor der Öffentlichkeit geheim. Umso unerwarteter kam der plötzliche Tod für ihre Hollywood-Kollegen und weltweiten Fans. Ein ganz persönlicher Wunsch der Schauspielerin wurde allerdings noch wahr: Kelly stand mit Judi Dench (85) vor der Kamera!

Bereits im April des vergangenen Jahres teilte Kelly via Instagram eine Aufnahme an der Seite der Filmlegende. Damals waren die beiden Frauen gemeinsam in London am Set zum Film "Off the Rails – Entgleist". Wann genau die Dreharbeiten zum neuen Filmprojekt begonnen hatten, ist nicht bekannt – allerdings dürfte Kelly ihre Krebsdiagnose zu diesem Zeitpunkt bereits erhalten haben.

Viel ist über den letzten Film mit Kelly jedoch noch nicht bekannt. Zuletzt stand die Blondine mit ihrem Mann für den Krimi "Gotti" vor der Kamera. In diesem Drama übernahm der "Grease"-Darsteller die Rolle eines gefährlichen Mafia-Bosses, der an Krebs erkrankte.

Anzeige

Getty Images Judi Dench, Filmlegende

Anzeige

Getty Images Kelly Preston, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kelly Preston und John Travolta im Juni 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de