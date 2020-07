Macht Johannes Haller (32) erste Versuche als Stiefpapa? Seit der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer und seine Ex-Freundin Yeliz Koc (26) getrennte Wege gehen und Johannes auf Ibiza einen Neustart wagte, munkeln die Fans, dass zwischen ihm und dem Model Bonnie Strange (34) etwas laufen könnte. Bonnie hat ihren Lebensmittelpunkt ebenfalls auf der spanischen Insel – und in letzter Zeit wurden die beiden immer wieder zusammen gesichtet. Auch mit der kleinen Tochter seines vermeintlichen Flirts scheint sich der TV-Star prächtig zu verstehen. Bonnie ist sich sicher: Johannes macht als Vater eine super Figur.

"Papa-Qualitäten abgesegnet", schreibt die Blondine auf ihrem Instagram-Account. In ihrer Story ist zu sehen, wie sich der Besitzer eines Bootsverleihs im Garten liebevoll um Bonnies Tochter Goldie (2) kümmert und mit ihr zusammen ein kleines Bauprojekt startet. Johannes und die Kleine bauen zusammen eine Schaukel auf. Das in etliche Einzelteile zerlegte Spielgerät soll sicher an einem Baum befestigt werden – dabei holen sich Mama und Baby die Hilfe des 32-Jährigen.

Auch wenn die Moderation gerade offenbar froh über männliche Unterstützung ist, betonte sie in der Vergangenheit immer wieder, dass sie das Leben als Single-Mutter genieße. Nach der Trennung von Goldies Vater Leebo Freeman (32) gab Bonnie in einem RTL-Interview zu, dass sie von dem Modell der alleinerziehenden Mutter ziemlich überzeugt sei. "Klar sagt man, das Kind braucht einen Vater. Aber wenn man selbst eine tolle Mutter ist, dann braucht ihn das Kind vielleicht nicht."

Anzeige

Instagram / bonniestrange Johannes Haller und Bonnie Stranges Tochter Goldie

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller

Anzeige

Getty Images Bonnie Strange bei der Paris Fashion Week im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de