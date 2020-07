Sommer-Feeling bei Prinz Charles (71) und seiner Frau Herzogin Camilla (73)! Das britische Royal-Paar durfte nach dem Lockdown in England vor wenigen Tagen erstmals wieder einen öffentlichen Termin wahrnehmen. Die beiden besuchten das Gloucestershire Royal Hospital und unterhielten sich dort mit den Mitarbeitern. Ihr neuster Ausflug im Namen der Krone lief außergewöhnlich ab: Die beiden besuchten Tintagel Castle, den angeblichen Geburtsort der Sagengestalt King Arthur, der das Schwert Excalibur aus einem Felsen gezogen haben soll. Dieser Ausflug war allerdings auch in Sachen Fashion ein Highlight: Charles und Camilla präsentierten sich extrem sommerlich!

Während ihres kleinen Spaziergangs entlang der Burgruine in Cornwall und über die neue Brücke, die den mythischen Ort mit dem Festland verbindet, genossen die beiden den strahlenden Sonnenschein. Ihren Look passten die Briten auch perfekt an das Wetter an. Camilla erschien in einem knielangen, eng anliegenden, hellblauen Kleid und einer lässigen Basttasche. Ihr Gatte trug einen hellbraunen Anzug, die Krawatte war farblich perfekt auf das Outfit seiner Liebsten abgestimmt.

In diesem schicken Sommerlook begab sich Camilla aber auch noch alleine auf einen abenteuerlichen Ausflug! Denn sie besuchte die Cornwall Air Ambulance, die Verletzte mit ihrem Helikopter transportiert. Selbst das kurze Dress und die hohen Hacken hielten die Blondine nicht davon ab, das Luftfahrzeug von innen zu begutachten.

Getty Images Prinz Charles und seine Frau Camilla in Cornwall im Juli 2020

Getty Images Prinz Charles und seine Frau Camilla vor dem Tintagel Castle in 2020

Getty Images Herzogin Camilla bei ihrem Besuch der Cornwall Air Ambulance 2020

Getty Images Herzogin Camilla bei ihrem Besuch der Cornwall Air Ambulance 2020

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles, 2020 in Cornwall



