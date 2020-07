Claudelle Deckert (46) ist hin und weg! Bereits seit 2001 verkörpert die Schauspielerin in der RTL-Serie Unter uns die Rolle der Eva Wagner. Mit ihrem Soap-Ex Till (gespielt von Stephen Dürr, 45) hat sie dort einen gemeinsamen Sohn namens Noah (gespielt von Finn Luca Cramer). Doch Claudelle scheint dem kleinen Jungen auch abseits der Kameras ziemlich nahezustehen: Sie widmete ihm im Netz nun liebevolle Worte.

Auf Instagram teilte 46-Jährige nun ein gemeinsames Bild mit Finn, auf dem beide mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera grinsen. Darunter schrieb sie: "Dieser kleine Mann spielt auch eine Rolle in meinem Leben, eine Große sogar." Sie habe den Jungen über all die Jahre sehr ins Herz geschlossen. "Er ist mir so ähnlich, vor allem als ich Kind war", fuhr Claudelle fort. Er habe so viel Power, Verspieltheit, Kreativität, Spontanität, positive Verrücktheit, Wildheit und ein liebes Herz, schwärmte die TV-Darstellerin weiter.

Im echten Leben hat Claudelle eine Tochter namens Romy, die inzwischen schon erwachsen ist. Die heute 23-Jährige stammt aus der Partnerschaft ihrer Mutter mit dem mittlerweile verstorbenen Fotografen Tom Lemke.

Getty Images Claudelle Deckert im Februar 2015 in Düsseldorf

Instagram / claudelleloves Claudelle Deckert, Schauspielerin

Instagram / claudelleloves Claudelle Deckert, TV-Star



