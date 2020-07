Dieser Rosenkrieg will gar nicht mehr aufhören! Seit Anfang Juli laufen die Gerichtsverhandlungen zwischen Amber Heard (34) und Filmstar Johnny Depp (57). In den Prozessen geht es vor allen Dingen darum, ob der "Edward mit den Scherenhänden"-Darsteller seiner Ex gegenüber gewalttätig geworden ist. Während der 57-Jährige und selbst die ehemaligen Angestellten der 34-Jährigen das Ganze dementieren, wurde nun ein neuer Beweis veröffentlicht, der den Standpunkt der Blondine bekräftigen soll.

Wie Just Jared berichtet, wurden dem Richter private SMS-Nachrichten vorgelegt, die Amber nach einem vermeintlichen Streit mit ihrem damaligen Partner geschrieben haben soll: "Es ist schlimm, Mama. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er ist verrückt, Mom. Es bricht mir das Herz, dass ich diesen Mann liebe", lauteten nur ein paar der vorgelesenen Chats. Wie die "Aquaman"-Darstellerin anschließend selbst im Gerichtssaal erklärt, sei sie zu der Zeit zu verliebt gewesen, um Johnny gleich zu verlassen.

In weiteren Mitteilungen schlug ihre Mutter wohl vor, Ambers Vater von der Sache zu erzählen. Sie habe es allerdings ausgeschlagen, Letzteren um Hilfe zu bitten – sie habe nicht gewusst, wie er reagieren würde. Wie die US-Amerikanerin jetzt weiter erläuterte, habe sie sich an dem Abend stattdessen immer weiter mit ihrem alkoholisierten und Drogen konsumierenden Verflossenen gestritten. Grund sei ein Gemälde ihres Ex-Freunds Tasya van Ree in ihrem Haus gewesen, das Johnny damals offenbar an ihrer Treue zweifeln ließ.

Getty Images Johnny Depp im Juli 2020

Getty Images Amber Heard, Model

Getty Images Johnny Depp beim Londoner Gericht



