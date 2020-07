Freute sich Troian Bellisario (34) etwa nicht auf die royale Hochzeit des Jahres? Im Mai 2018 wurde der Schauspielerin eine große Ehre zuteil: An der Seite ihres Ehemannes Patrick J. Adams (38) durfte die Pretty Little Liars-Darstellerin an der Hochzeit von dessen Ex-Kollegin Meghan (38) mit Prinz Harry (35) teilnehmen. Eigentlich ein spannendes Event – doch wie Troian nun verriet, hatte sie vor der königlichen Trauung Angst!

Den Grund dafür nannte die 34-Jährige im Interview mit Daily Telegraph: ihre Kopfbedeckung! Denn der Dresscode besagt, dass Frauen bei royalen Hochzeiten einen Hut oder Fascinator tragen müssen. Für Troian eine Horrorvorstellung: "Ich hatte in meinem Leben noch nie einen Fascinator gebraucht und musste die Gratwanderung von nicht zu groß zu nicht zu klein schaffen. Es war ein Albtraum!"

Doch noch eine andere Sache dürfte der Beauty mit italienischen Wurzeln damals Sorge bereitet haben – denn Troian war während der Feierlichkeiten schwanger. Publik machte sie dies jedoch nicht und hüllte ihren Babybauch stattdessen in ein weites Kleid.

Anzeige

Ian West - WPA Pool/Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario bei der Royal-Hochzeit in Windsor

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Anzeige

Ian West - WPA Pool/Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario bei der Hochzeit von Harry und Meghan



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de