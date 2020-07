Die Tochter von TV-Koch Gordon Ramsay (53) beweist jetzt, dass sie selbst ein ziemlicher Leckerbissen ist! Der oftmals recht mürrisch im Fernsehen wirkende Gourmet hat eine echte Traumfamilie zu Hause: Seit 24 Jahren sind er und seine Ehefrau Tana (44) verheiratet, gemeinsam haben sie fünf Kids – Megan, die Zwillinge Holly und Jack, Matilda, sowie das Nesthäkchen Oscar. Während die Jüngste schon in die kulinarischen Fußstapfen von Gordon tritt, schlägt Holly bislang einen ganz anderen Weg ein: Als Model setzt sie jetzt ihre Kurven in Bademode gekonnt in Szene!

"Halte die Hitze nicht aus!", schrieb die 20-Jährige jetzt zu einem heißen Foto von sich auf Instagram. Darauf posiert sie in einem grünen Bikini mit Schlangenmuster und schaut offenbar völlig ungeschminkt und zugleich lasziv in die Kamera. "Du siehst verdammt gut aus", freut sich ihre Schwester Tilly per Kommentar zusammen mit rund 23.000 Fans. Tatsächlich gehört das Posieren jetzt auch zu Hollys Beruf: Anfang dieses Jahres bekam sie einen Vertrag bei der angesagten Modelagentur Established Models.

Das war allerdings nicht der erste Schritt in die Fashionwelt für die schöne Britin: Bereits im vergangenen Jahr besuchte sie mit ihrer Mutter eine Modenschau von Victoria Beckham (46) – denn diese und der Ex-Kicker David Beckham (45) sind gute Freunde der Ramsays. Momentan studiert Holly zudem Design mit dem Ziel, irgendwann mit einer eigenen Modestrecke die Catwalks der Welt zu erobern.

Getty Images Holly und Gordon Ramsay

Instagram / hollyramsayy Jack, Matilda, Holly, Megan und Oscar Ramsay

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay mit ihrem Hund Truffle



