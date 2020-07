Dreht sich das Cast-Karussell bei Berlin – Tag & Nacht weiter? In den vergangenen Wochen ist ziemlich an der Besetzung der erfolgreichen Daily geschraubt worden. Während Urgesteine wie Falko Ochsenknecht (36) und Fernando Dela Vega ihr Comeback feierten, kehrte unter anderem Tim Rasch (22) der Hauptstadtserie dagegen den Rücken. Nun könnte der nächste überraschende Ausstieg bevorstehen: Verlässt Laura Wölki (25) alias Mandy BTN?

Die aktuelle Story rund um die Rolle der Mandy könnte auf einen möglichen Exit hindeuten – schließlich dürfte ihr eine handfeste Liebeskrise bevorstehen. André (Patrick Fabian, 33), der Vater ihres Sohnes, bandelt heimlich mit Fitness-Beauty Olivia (Jéssica Sulikowski) an, die Vorschau auf kommende Woche lässt sogar einen Kuss erahnen. Da Mandy schon immer an der Treue ihres Partners zweifelte, würde ihr ein Seitensprung höchstwahrscheinlich so sehr zusetzen, dass sie die Beziehung mit André beendet – vielleicht sogar auf Abstand geht und Berlin für eine Weile verlässt.

Ein weiteres Indiz dafür, dass Laura nicht mehr lange Teil der Soap-Crew sein könnte: Neulich fand ein offizielles Shooting statt, bei dem die Hauptdarsteller sowohl in Gruppen als auch einzeln abgelichtet wurden – von Laura fehlte allerdings jede Spur.

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Mandy (Laura Wölki) und André (Patrick Fabian) küssen sich bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTL2 Patrick Fabian, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

RTL2 Jéssica Sulikowski, "Berlin - Tag & Nacht"-Star



