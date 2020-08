Auch sie ist nun auf den TikTok-Zug aufgesprungen! Cameron Diaz (47) hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr aus Hollywood zurückgezogen. Die frischgebackene Mutter einer kleinen Tochter wollte sich viel lieber um ihre Familie kümmern. Doch in letzter Zeit hat die Schauspielerin offensichtlich vermehrt Social Media für sich entdeckt: Cameron teilt nun ihren allerersten TikTok-Clip und nimmt gleich an einer Challenge teil!

Seit Beginn des Jahres und der Bekanntgabe der Geburt ihrer Tochter Raddix postet die 47-Jährige fleißig auf Social-Media-Plattformen wie Instagram. Doch jetzt kann sich die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin auch offiziell als TikTok-Userin bezeichnen. Mit einer ziemlich witzigen "Wein-Challenge" feiert sie ihr Debüt auf der besonders bei Teenies beliebten Video-Community. "Ich habe mein allererstes TikTok gemacht", betitelt sie das kurze Video.

Mit diesem ziemlich amüsanten Clip, in dem eine Freundin ihr rückwärts über den Kopf ein Weinglas reicht, genehmigt sich Cameron nicht nur einen Schluck, sondern bewirbt auch gleichzeitig ihren eigenen edlen Tropfen. Erst vor wenigen Wochen hat Cam nämlich ihren eigenen Rebensaft auf den Markt gebracht, der dazu auch noch vegan ist.

