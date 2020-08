Schwebt Rob Kardashian (33) etwa wieder auf Wolke sieben? Der Keeping up with the Kardashians-Star hat sich in den vergangenen Monaten größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit seiner Trennung von Blac Chyna (32) – die in einem regelrechten Rosenkrieg endete – hält der Realitystar auch sein Liebesleben geheim. Damit könnte jetzt allerdings Schluss sein: Ein Social-Media-Post lässt vermuten, dass Rob wieder frisch verliebt ist!

Bei seiner möglichen Angebeteten soll es sich um Instagram-Star Aileen Gisselle handeln – und die brachte die Gerüchteküche jetzt selbst ganz schön zum Brodeln. Sie teilte in ihrer Story eine Aufnahme von dem 33-Jährigen bei einem gemeinsamen Essen. Den kurzen Clip versah sie außerdem mit einem romantischen Herzchen-Filter. Bestätigt sie damit etwa eine mögliche Romanze mit Rob? Schließlich wird dem kleinen Bruder von Kim Kardashian (39) schon seit einigen Tagen ein Techtelmechtel mit einer Unbekannten nachgesagt.

Zu den neuesten Datinggerüchten hat sich Rob bisher noch nicht geäußert. Auch Aileen lässt ihre 255.000 Follower bislang noch im Dunkeln darüber, was es mit ihrer Herzchen-Story auf sich hat. Glaubt ihr, Rob und Aileen sind ein Paar? Stimmt ab!

Instagram / lordgisselle Aileen Gisselle, Instagram-Star

Action Press / Rol-Az-Juliano/X17online.com Rob Kardashian in Calabasas

Action Press / SIPA PRESS Rob Kardashian, Reality-TV-Star



