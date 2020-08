Ist Brody Jenner (36) im Dating-Fieber? Seit einigen Wochen sorgt der Reality-TV-Star mit seinem Liebesleben für allerhand Schlagzeilen. Nach der Trennung von seiner Freundin Josie Canseco im vergangenen Oktober wurde er immer wieder in Begleitung von unterschiedlichen Frauen gesichtet. Zuletzt wurde gemunkelt, dass er eine Romanze mit Briana Jungwirth haben könnte. Doch nun taucht schon wieder eine neue Schönheit an der Seite des US-Amerikaners auf!

Brody genoss am vergangenen Sonntag einen Abend mit dem Model Amber Davis in Malibu. Die vermeintlichen Turteltauben wirkten sehr vertraut, als sie ein Restaurant verließen und gemeinsam in ein Auto stiegen. Ob die beiden wirklich ein Paar sind, ist nicht bekannt, Daily Mail berichtet allerdings, dass es nicht das erste Mal ist, dass die zwei zusammen unterwegs sind. Angeblich wurden sie ein paar Tage vor ihrem Dinner Date in einer Tierhandlung und danach beim gemeinsamen Mittagessen gesehen.

Ein weiteres Indiz für ein Techtelmechtel: Beide Stars posteten Ende Juli auf Instagram Urlaubsschnappschüsse aus dem Glacier National Park im US-Bundesstaat Montana. Die Hintergründe auf ihren Fotos ähneln sich stark und beide zeigen sich bei einem Ausflug mit dem Motorrad.

