Nach harten vergangenen Tagen für Katie Price (42) kann sie ihren Sohn Harvey (18) endlich in die Arme schließen. Ohne ihn, weil er sich von einem Klinikaufenthalt erholen musste, dafür aber mit ihren beiden Kids Princess (13) und Junior (15) sowie ihrem Partner Carl Woods war die Britin in den Türkei-Urlaub gefahren. Dort wollte das ehemalige Boxenluder nicht nur entspannen, sondern sich auch mit ihrem Liebsten die Zähne richten lassen. Bei einem Ausflug ist es dann jedoch passiert: Katie hat sich beim Sprung von einer Mauer beide Beine gebrochen und musste ins Krankenhaus. Am Dienstag konnte sie wieder nach Hause fliegen und veröffentlichte daraufhin ein Video, in dem sie den daheimgebliebenen Harvey endlich wiedersah.

"Hast du Mami vermisst?", fragt Katie den 18-Jährigen in einem neuen Instagram-Clip, den sie am Mittwoch veröffentlichte, woraufhin er mit einem "Ja" antwortete. Liebevoll gibt sie ihrem Sohn darin ein paar Küsse auf die Wange und sagt schließlich: "Ich werde meine Beine reparieren lassen, damit ich auf dich aufpassen kann. Ich liebe dich." Harvey ist auf die Hilfe seiner Mutter angewiesen, denn er leidet seit seiner Geburt an einer Entwicklungsstörung. Als er wegen drohendem multiplen Organversagen im Juni ins Krankenhaus musste, sollen acht Ärzte um sein Leben gekämpft haben.

Gerade weil die Lage um ihn so brenzlich gewesen sei, konnte Katie ihn nicht mit in den Urlaub in die Türkei mitnehmen, was die Fünffach-Mama sehr mitgenommen habe. "Die Ärzte haben zu Katie gesagt, dass es besser ist für Harveys Gesundheit, wenn er nicht mitfährt. Sie war sehr traurig darüber, nahm aber den Rat ernst", verriet ein Insider gegenüber The Sun vor dem Trip. Auch die kommenden Wochen werden wohl nicht leicht für die verletzte 42-Jährige sein: Sie habe nun drei bis sechs Monate vor sich, in denen sie wegen ihrer gebrochenen Füße nicht laufen werden kann.

