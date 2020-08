Wegen der Beziehung zu Herzogin Meghan (39) war Prinz Harry (35) zeitweise mit seinem besten Freund zerstritten. Der britische Royal und die ehemalige Schauspielerin haben sich 2018 in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Abertausende Fans verfolgten das Liebesspektakel damals vor den Bildschirmen. Von dem Eheversprechen der beiden war aber offenbar nicht jeder begeistert. Harrys engster Freund Tom Inskip soll Zweifel an der Beziehung zu Meghan gehabt haben.

Das behauptet jetzt ein Insider in dem neuen Enthüllungsbuch Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Family. Demnach habe Harrys Jugendfreund ihm geraten, erst einmal eine Weile mit Meghan zusammenzuleben, bevor er "etwas Ernsteres daraus macht". Diese Warnung soll den Prinzen allerdings schwer getroffen haben. "Es hat ihm wehgetan, dass jemand, der ihm so nahesteht, seinem Urteil nicht traut", meinte die Quelle. Der royale Rotschopf war offenbar sogar so verletzt, dass Tom nicht einmal zu seiner Hochzeitsparty eingeladen war. Mittlerweile sollen sich die beiden Männer aber wieder versöhnt haben.

Und Tom soll nicht der Einzige aus dem engeren Umfeld gewesen sein, der seine Zweifel an Harrys und Meghans Beziehung hatte. Auch Harrys Bruder Prinz William (38) und dessen Frau Herzogin Kate (38) sollen ihm geraten haben, nichts zu überstürzen – ganz zum Ärger des 35-Jährigen.

Ian West - WPA Pool/Getty Images Tom Inskip, Prinz Harrys Freund

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London im März 2020

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate

