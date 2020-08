Anna Hofbauer (32) und Marc Barthel (30) achten auf wertvolle Pärchenzeit! Vor rund neun Monaten hat ihr Sohnemann Leo das Licht der Welt erblickt – und spielt seitdem die absolute Hauptrolle in ihrem Leben. Die ehemalige Bachelorette betont im Netz immer wieder, wie vernarrt sie in ihr Baby ist und wie sehr sie in der Mutterrolle aufgeht. Kommt vor lauter Leo nicht manchmal Anna und Marcs Beziehung zu kurz? Mitnichten, denn dagegen hat das Paar ein gutes Rezept...

Die beiden nehmen sich bewusst Zeit füreinander – und zwar ohne Baby! "Wir sind im Allgäu und genießen die Zeit sehr. [...] Meine Eltern passen heute Abend auf Leo auf und Marc und ich machen uns eine schöne Datenight", berichtete Anna jetzt via Instagram. Dazu veröffentlichte sie einen hübschen Familienschnappschuss mit ihren beiden Lieblingsmännern. Leos Gesicht ist darauf wie immer hinter einem Löwen-Aufkleber verborgen.

Doch Anna achtet nicht nur auf Qualitytime mit ihrem Liebsten – sondern nimmt sich auch als Mutter einfach mal etwas Zeit für sich: "Ich will mich überhaupt nicht beklagen! Ich liebe meinen kleinen Mann über alles und unser Leben mit ihm! Ich glaube nur, wir Mamas sollten öfter auch mal an uns denken und uns was Gutes gönnen", betonte sie vor ein paar Monaten auf Instagram

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit ihrem Sohn Leo

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de