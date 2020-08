Jimi Blue Ochsenknecht (28) bekommt weibliche Unterstützung! In zwei Wochen geht Love Island in eine neue Runde: Ab 31. August suchen flirtwillige Singles im TV wieder nach der großen Liebe. In der Show "Aftersun: Der Talk" begutachtet Jimi Blue, wie sich die Kandidaten bei der Partnersuche schlagen. Allerdings verfolgt der Schauspieler die romantische Reise der Islander nicht allein: Cathy Hummels (32) wirft ebenfalls ein Auge auf das Geschehen in der Villa!

Für die Moderatorin dürfte damit ein Traum in Erfüllung gehen – denn die Frau von Nationalkicker Mats Hummels (31) ist offenbar eine treue Zuschauerin des Flirtformats. "Als großer 'Love Island'-Fan freue ich mich, gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht 'Aftersun: Der Talk' moderieren und den Zuschauern einen tieferen Einblick in das Liebesleben der Islander geben zu dürfen", wird Cathy in einem RTL2-Statement zitiert.

Jimi Blue freut sich ebenfalls schon sehr auf den Startschuss – vor allem, weil "Aftersun: Der Talk" erstmals im Fernsehen statt sonst wie üblich im Netz laufen wird. "Zudem bin ich gespannt, wie schnell in dieser Staffel die Funken sprühen werden. Mit Cathy schaue ich mir die Islander ganz genau an", fiebert der 28-Jährige der Kuppelsendung entgegen.

