Susan Sideropoulos (39) schwebt im siebten Mamahimmel: Ihr Sohn wird heute schon neun Jahre alt! Am 20. August 2011 wurde die Schauspielerin zum zweiten Mal Mutter: Söhnchen Liam erblickte in den frühen Morgenstunden das Licht der Welt und machte Susans Familienquartett perfekt. Zur Feier des Tages schwelgt die ehemalige Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin in Erinnerungen – und richtet emotionale Worte an das Geburtstagskind!

"Heute Morgen legten wir uns um 6:20 Uhr zu dir ins Bett. Genau in diesem Augenblick bist du vor genau neun Jahren auf die Welt gekommen", schreibt die 39-Jährige auf Instagram. Liam liebe es, wenn ihm seine Mama diese Geschichte erzählt: "Von dem Tag deiner Geburt, dass wir einige Tage auf dich warten mussten, bis du bereit warst, zu uns zu kommen. Und wie sehr wir uns genau dich gewünscht haben", säuselt die TV-Schönheit weiter – und versieht das Posting mit dem rührenden Hashtag "Happy Birthday, meine Sonne".

Zwar sind solche Einblicke ins Familienleben nicht selten, allerdings legt Susan großen Wert darauf, ihre Kinder nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Immer mal wieder postet die ehemalige The Masked Singer-Teilnehmerin zum Beispiel Schnappschüsse aus dem Urlaub mit ihrer Rasselbande – zensiert die Gesichter ihrer Söhne jedoch immer mit Emojis oder achtet darauf, dass sie kaum zu erkennen sind.

Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos' Sohn Liam an seinem 9. Geburtstag

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Susan Sideropoulos bei der Premiere des Musicals "Mamma Mia!"

Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulus und ihre Familie im Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de