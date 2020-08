Er bekommt von ihr einfach nicht genug! Seit Anfang des Jahres brodelt die Gerüchteküche um KJ Apas (23) Liebesleben. Der Riverdale-Star teilte ein Foto, auf dem er eine unbekannte Schönheit küsst. Nur kurz darauf war vielen Fans klar, dass es sich dabei um Clara Berry handelt. Und tatsächlich, bei den beiden scheint es ziemlich ernst zu sein: KJ teilt nun ein paar ziemlich heiße Nacktaufnahmen seiner Freundin!

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht der Archie-Darsteller eine ganze Fotoreihe von Bildern, die die Beauty im Evakostüm zeigt. Ziemlich lässig posiert die Fran­zö­sin auf den Schnappschüssen komplett nackt auf einer Mauer. "So etwas gibt es nirgendwo sonst", kommentiert der Schauspieler seine Bilderstrecke im Netz. Auch Clara scheint ziemlich angetan von KJs Fotokünsten zu sein: Sie kommentiert unter den Beitrag ein simples "Jtm", was so viel wie "Je t’aime" – also "ich liebe dich" – heißt.

Im vergangenen Jahr hatte es ganz danach ausgesehen, dass der Serienstar seine "I Still Believe"-Kollegin Britt Robertson (30) daten würde. Die beiden waren nämlich während einer Party Händchen gehalten gesehen worden. Auf dieser Fete sollen sie sich dann sogar geküsst haben und die ganze Zeit die Nähe zueinander gesucht.

Instagram / kjapa Clara Berry, Freundin von Schauspieler KJ Apa

Instagram / kjapa Clara Berry, Model

Getty Images Britt Robertson und KJ Apa im März 2020

