Was für eine romantische Neuigkeit von Marnie Simpson (28). Im Oktober 2019 wurde der einstige Geordie Shore-Star zum ersten Mal Mutter. Sie und ihr Partner Casey Johnson – mit dem die Britin seit drei Jahren liiert ist – wurden stolze Eltern eines kleinen Sohnes namens Rox. Ein knappes Jahr nach der Geburt ihres Kindes gab die TV-Persönlichkeit nun mit einem süßen Foto bekannt: Sie ist mit ihrem Freund verlobt!

Auf Instagram teilte Marnie einen Schnappschuss von sich und ihrem zukünftigen Göttergatten. Zu sehen ist, wie Casey freudestrahlend auf den Verlobungsring deutet, der an dem Finger der 28-jährigen Reality-TV-Bekanntheit funkelt. "Und so schnell geht es, dass ich verlobt bin und den Mann meiner Träume heirate. Wie konnte ich nur so viel Glück haben?", schreibt die "Stripped Bare"-Autorin zu ihrem Beitrag.

Unter den vielen Gratulanten, die Marnie und Casey in der Kommentarspalte beglückwünschen, sind auch einige ehemalige "Geordie Shore"-Co-Stars. "Aaah, was passiert hier gerade", freut sich Charlotte Crosby (30). Und Abbie Holborn schreibt: "Herzlichen Glückwunsch an euch beide!"

Anzeige

Instagram / marns Casey Johnson und Marnie Simpson im August 2020

Anzeige

Instagram / caseycodyj Casey Johnson und Marnie Simpson

Anzeige

Instagram / caseycodyj Marnie Simpson und ihr Freund Casey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de