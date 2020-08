The Voice of Germany geht in die zehnte Runde – und das mit so einigen Jubiläums-Specials! Zum ersten Mal gibt es sechs Coaches, die über das Schicksal der Kandidaten entscheiden: Während Mark Forster (36) und Nico Santos (27) einen Einzelstuhl einnehmen, gibt es mit Yvonne Catterfeld (40) und Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (35) sowie Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) zwei Doppelstühle. Jetzt wurde auch endlich bekannt gegeben, wann die neue Staffel startet!

Ab dem 8. Oktober drehen sich die Stühle endlich wieder! ProSieben und Sat.1 wechseln sich donnerstags und sonntags jeweils um 20:15 Uhr mit der Ausstrahlung ab. Es gibt sogar noch eine weitere Neuerung: Wegen der Babypause von Lena Gercke (32) wird das taff-Gesicht Annemarie Carpendale (42) neben Thore Schölermann (35) die Moderation übernehmen.

Die Coaches stehen bereits in den Startlöchern und strotzen vor Selbstbewusstsein. Im ProSieben-Interview kündigt Mark an: "Ich bin so heiß auf den Sieg wie nie und hole mir die Jubiläumskrone!“. Auch Neu-Juror Nico ist siegessicher und sagt: "Ich weiß, ich hab’ am meisten Feuer unterm Hintern und werde dadurch die Talente für mich gewinnen können." Das klingt nach einem heißen Kampf!

Instagram / nicosantosofficial Die Coaches und Moderatoren von "The Voice of Germany"

Instagram / reagarvey Samu Haber und Rea Garvey, "The Voice of Germany"-Coaches

Getty Images Nico Santos in Berlin, November 2019

