Katie Price (42) schwebt mit ihrem neuen Freund, Carl Woods, auf Wolke sieben. In den sozialen Medien beweisen die beiden regelmäßig, wie glücklich und verliebt sie sind. Viele Fans der TV-Bekanntheit stehen der Beziehung allerdings dennoch eher skeptisch gegenüber – doch was sagen eigentlich Katies Eltern zu dem neuen Partner ihrer Tochter? Das verriet die Fünffachmutter nun in einem neuen Video...

"Meine Mutter liebt Carl", erzählte Katie jetzt ganz nebenbei in einem aktuellen YouTube-Clip, mit dem sie sich nach einer überstandenen Operation bei ihren Fans meldete – und ihrer Community ein Update zu ihrer Beinverletzung gab. In der Zeit, in der die 42-Jährige narkotisiert im Operationssaal gelegen hatte, hätten Carl und ihre Mutter Amy in regem Kontakt zueinander gestanden: "Sie hat Carl die ganze Zeit über Nachrichten geschickt", berichtete Katie und jubelte außerdem: "Ich liebe es, dass meine Mama Carl mag."

Auch andere Familienmitglieder aus dem Hause Price scheinen von dem Ex-UK-Love Island-Star begeistert zu sein. "Mein Vater kann es kaum erwarten, ein Bier mit ihm zu trinken", erklärte Katie – und auch bei den Kindern scheint der neue Mann an der Seite ihrer Mutter so richtig gut anzukommen: Immerhin verbrachten sie Ende Juli zusammen mit Carl einen gemeinsamen Familienurlaub in der Türkei.

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, 2020

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Freund Carl Woods und ihren Kindern Junior und Princess im Urlaub 2020

