Wenn das mal keine ehrlichen Einblicke in die Pflege-Routine sind! Evelyn Burdecki (31) ist nicht nur für ihre verpeilte Art und ihre lustigen Sprüche bekannt – sie präsentiert sich auch zumeist wie aus dem Ei gepellt: Mit blonder Mähne, roten Lippen und der gerne figurbetonten Kleidung verleiht die Ex-Bachelor-Kandidatin ihrer Weiblichkeit Ausdruck. Vermeintlich weniger typisch weiblich ist die Offenbarung, die Evelyn nun machte: Sie rasiert sich regelmäßig ihren Bart!

Evelyn nahm ihre Community kürzlich mit in ihr Badezimmer – um sie dort über ein ganz bestimmtes Beauty-Ritual aufzuklären: "Ein Rasierer für meinen Bart. Das sind Geheimnisse der Frauen. Ich will euch nichts verschweigen, ich rasiere meinen Bart", gab sie offen zu, während sie den Apparat oberhalb ihrer Oberlippe ansetzte. Schuld daran, dass sie dort nun überhaupt regelmäßig ihre Haare entfernen müsse, sei ein Besuch in einem Barbershop gewesen: "Eine Freundin meinte zu mir: 'Guck mal, Evelyn, du hast da blonde Härchen. Mach's doch mal weg!' Dann habe ich die weggemacht [...] und seitdem kommen die dunklen Haare hier rausgewachsen", berichtete sie über die Anfänge der haarigen Angelegenheit.

Diese Offenheit kommt nicht überraschend, die 31-Jährige hatte auch in der Vergangenheit kein Problem damit, Tabuthemen anzupacken. Im Mai plauderte sie aus, dass sie in den vergangenen Monaten acht Kilogramm zugenommen habe – wegen ihrer Leidenschaft für Schokolade. Aktuell sagt Evelyn den Extra-Pfunden aber aktiv den Kampf an.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im August 2020

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Mai 2020

Getty Images Evelyn Burdecki im Juli 2019 in Berlin

