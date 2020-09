Diese Love Island-Kandidatin polarisiert! Bereits seit rund einer Woche sucht Melina Hoch auf der Liebesinsel nach ihrem Traummann – und dabei kann sich die Brünette vor Angeboten kaum retten: Nicht nur ihr ursprünglicher TV-Parnter Luca Wetzel buhlt in der Kuppelshow um Melinas Herz, auch Hottie Tim Kühnel findet Gefallen an der Cheerleaderin. Die Moderatorin Jana Ina Zarrella (43) glaubt, zu wissen, warum die Männer die Kandidatin so interessant finden: Hat sie etwa Melinas Strategie enttarnt?

"Was wollen alle von Melina?", fragte sich Jana Ina in einem Instagram-Livestream mit Pietro Lombardi (28) – und auch der "Cinderella"-Interpret zeigte sich irritiert: "Ich verstehe es auch nicht." Die Moderatorin sei sich jedoch sicher – Melina verfolge eine ganz bestimmte Taktik auf der Liebesinsel: "Sie ist die Einzige, die wirklich auf alle scheißt, und deswegen laufen ihr alle hinterher. Hundertprozentig", vermutete die 43-Jährige.

Doch nicht alle liebeshungrigen Inselbewohner würden eine solche Haltung an den Tag legen: Besonders ein Islander mache laut Jana Ina offenbar alles richtig. "Marc ist der intelligenteste von allen", betonte sie und erklärte: "Der hat einfach ein liebes hübsches Mädel genommen, was keiner will und fertig." Derzeit ist Marc mit der blonden Schönheit Anna vercoupelt.

