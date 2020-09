Dieter Bohlen (66) ist ein regelrechter Scherzkeks! Der Poptitan polarisiert nicht nur Jahr für Jahr in der beliebten Castingshow Deutschland sucht den Superstar mit seinem kessen Humor, sondern stellt auch in den sozialen Medien regelmäßig seinen Witz unter Beweis – und dabei nimmt er nur allzu gerne seine langjährige Partnerin Carina Walz auf den Arm. Jetzt widmete Dieter seiner Liebsten ein eigens für sie erdachtes Liebeslied. Doch dieses dürfte sich Carina mit Sicherheit ganz anders vorgestellt haben...

"Leute, ich habe jetzt endlich einen Song komponiert für meine liebe Carina", kündigte Dieter nun stolz in einem Instagram-Clip an und verriet auch gleich den Titel seiner vermeintlichen Ode: "Alles, was ich an Carina liebe". Doch anstelle von schmeichelnden Worten und romantischen Lyrics hört man lediglich Klaviertöne. Während Dieter frech in die Kamera grinst, fällt auch bei Carina der Groschen: Der Poptitan hat sich einen Scherz mit ihr erlaubt. Daraufhin geht sie lachend auf ihren Liebsten los.

Dieters Fans im Netz feiern ihn für seinen Humor: Neben zahlreichen lachenden Emoticons hinterließen sie ihrem Idol auch etliche lobende Nachrichten in der Kommentarspalte. "Immer für einen Spaß zu haben", "Männer können so kreativ sein" und auch "Du bist wirklich einmalig", lauteten einige der Kommentare auf der Fotoplattform.

Getty Images Dieter Bohlen beim Finale von "Das Supertalent" 2016

Gulotta, Francesco / ActionPress Dieter Bohlen und Carina Walz

Getty Images Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

