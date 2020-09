Priyanka Chopra (38) zeigt ihre haarige Veränderung! Im Rahmen ihres Jobs schlüpfte die indische Schauspielerin in den vergangenen Jahren bereits in unzählige verschiedene Rollen: So wirkte sie unter anderem in Filmen wie Baywatch, "Isn’t It Romantic" und auch "A Kid Like Jake" mit. Doch jetzt entschied sich die Beauty auch in ihrem Privatleben für eine Verwandlung: Priyanka präsentierte jetzt ihren neuen Haarschnitt in den sozialen Medien – und begeisterte damit ihre Fans!

"New hair, don’t care", reimte Priyanka jetzt auf Instagram – zu deutsch so viel wie: "Neuer Haarschnitt, mir egal!" Zusätzlich teilte sie einen Schnappschuss, auf dem sie ihre haarige Veränderung gekonnt in Szene setzt: Anstelle ihrer gewohnt langen und glatten dunklen Haare ziert jetzt eine kürzere lockige Wuschelmähne den Kopf der 38-Jährigen. Außerdem präsentiert die Frau von Nick Jonas (27) auf dem Pic lächelnd ihren neuen fransigen Pony.

Nachdem Priyanka ihr neues Haarstyling im Netz präsentiert hatte, kamen ihre Fans aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: "So ein schönes Foto. Ich liebe deinen neuen Haarschnitt" oder auch "Oh mein Gott! Die Frisur steht dir so gut!", schwärmten zwei Nutzer. Ein weiterer glaubte sogar, noch eine ganz andere Veränderung wahrzunehmen – der User kommentierte: "Deine neue Frisur lässt dich so viel jünger aussehen! Bezaubernd!" Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefällt euch Priyankas neue Frisur? Stimmt ab!

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei den Grammy Awards 2020

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra im August 2020

Getty Images Priyanka Chopra bei den Golden Globe Awards 2020

