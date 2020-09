Georgia will ihrem Verflossenen bei Ex on the Beach offenbar eins auswischen! In dem neuen Dating-Format treffen einige Teilnehmer auf ihre Ex-Partner, ohne es vorher zu wissen. Dieses Schicksal ereilt dort auch den Musiker Falk. Während der denkt, er könne entspannt seinen Urlaub genießen und dabei eine neue Frau kennenlernen, bereitet sich seine Ex-Freundin Georgia auf ihren großen Racheakt vor: Sie stößt zum Cast hinzu – und ist auf Konfrontation aus!

Schon in ihrem Vorstellungsvideo macht die 19-Jährige Falk eine Kampfansage: "Der wird schockiert sein. Ich werde ihn so fertig machen. Das hat er einfach verdient. Was der mir angetan hat... Der wird dafür bezahlen." Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, verriet Georgia zwar nicht, doch die Vorschau zur zweiten Folge könnte bereits einen Hinweis darauf geben. Denn darin brüllt sie ihren einstigen Liebespartner wütend an: "Ich bin nicht rumgegangen und habe rumgef***t."

Der angehende Rapper scheint zunächst allerdings nicht zu ahnen, was ihn durch das Aufeinandertreffen mit Georgia erwartet: Als sie sich ihm aus der Ferne nähert und er langsam feststellt, dass ihm seine Ex-Freundin entgegenkommt, verzieht er kaum eine Miene.

"Ex on the Beach", seit dem 1.September auf TVNOW – und ab dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner "Ex on the Beach"-Cast 2020: Luigi, Olivia, Christina, Walentina, Ferhat, Michelle, Paul, Loreen

Anzeige

TVNOW Falk, "Ex on the Beach"-Kandidat 2020

Anzeige

Instagram / zaro_offiziell Falk, "Ex on the Beach"-Kandidat 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de