Ist das Walentinas Antwort auf die Fake-Vorwürfe? Bei Ex on the Beach hatte es zunächst so ausgesehen, als könnte zwischen der Essenerin und Luigi mehr laufen – doch die Blondine hat das Interesse an dem Industrie-Elektriker ziemlich schnell verloren. Via Social Media äußerte der Italiener am Donnerstag nun, dass er Wale für ziemlich falsch halte. Diese Aussage lässt die Beauty aber offenbar nicht so auf sich sitzen.

Auf ihrem Instagram-Kanal hat sich die 20-Jährige jetzt an ihre Community gerichtet: "Lasst euch nicht unterkriegen von Leuten, die einem nichts gönnen. Mich haben ein paar Fragen erreicht, wozu ich einfach nichts sagen werde, weil ich mich nicht auf das Niveau herablasse und Leute in der Öffentlichkeit dumm dastehen lasse", meinte sie. Während sie Gigi in der Story überhaupt nicht erwähnt, grüßt Wale ihre TV-Freunde Paul und Loreen.

Schon zu Beginn der Kuppelshow hatten die einstigen Flirt-Partner kurz Stress gehabt. Nach einem ersten Date ließ das TV-Sternchen den Tattoo-Liebhaber zappeln. "Wir sind an Tag zwei. Wir haben noch so viel Zeit", erklärte sie ihre Zurückhaltung. Der 21-Jährige war sich hingegen sicher: "Ich glaube, sie will mich testen, um zu gucken, wie ich reagiere, wenn andere Jungs reinkommen."

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Walentina und Luigi, Kandidaten bei "Ex on the Beach" 2020

TVNOW / Frank Fastner Walentina Doronina, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2020

TVNOW / Frank Fastner Luigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat 2020

