Hat er das etwa ernst gemeint? Das YouTube-Paar Lisha und Lou gehört zu den Bewohnern der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Dass die zwei einen ziemlich derben Umgangston miteinander pflegen, haben die Webstars schon in den ersten Tagen in der Bocholter Villa bewiesen. Ähnlich wie im vergangenen Jahr Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) liegen sich die beiden vor allem bei den Challenges oft lautstark in den Haaren. Eine Aussage im Eifer des Gefechts setzt der Blondine jetzt aber mächtig zu: Ihr Verlobter droht ihr Gewalt an.

Während eines Spieles, bei dem Lou die Anweisungen seiner Herzensdame ganz genau befolgen muss, gibt die 34-Jährige den Hinweis, dass es in der Show um satte 50.000 Euro geht. Sie wünsche sich, dass ihr Partner sich mehr Mühe gibt. "Es geht um Nasenbruch und eventuell Kiefer, wenn das so weiter geht", schreit er der Influencerin entgegen. Auch wenn sie die Challenge noch gemeinsam beenden, reagiert Lisha am Ende ziemlich geschockt von dem Geschehen: "Enttäuschung des Todes. Du hast mir Schläge angedroht", wirft sie ihm vor.

Doch können sich die beiden am Ende wieder vertragen? Der Influencer gibt jedenfalls alles, um seinen Fehler wieder gut zu machen. "Es tut mir leid, wenn ich doof zu dir war. Das wollte ich nicht, wirklich", betont er. Seiner Partnerin fällt das Vergeben zunächst aber noch schwer. Unter Tränen stellt sie klar, dass sie Lou in zehn Jahren Beziehung noch nicht so erlebt hat.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Lisha und Lou bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lisha und Lou, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lou und Lisha, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de