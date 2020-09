Bei diesem Wiedersehen dürften die Fetzen fliegen! Seit wenigen Wochen treffen in der Reality-TV-Show Ex On The Beach ehemalige Lover und Lebenspartner in Griechenland aufeinander – nicht immer mit positivem Ausgang. Auch die ehemalige Temptation Island-Kandidatin Christina Dimitriou nimmt an der Sendung teil und wird am Strand mit ihrer unangenehmen Vergangenheit konfrontiert: Ihr Ex-Freund Salvatore Vassallo, der sie im Fernsehen betrogen hatte, steht plötzlich vor ihr!

Das zeigt zumindest der Teaser für die dritte Folge, die kommende Woche ausgestrahlt wird: Während Christina gemeinsam mit Jacqueline Siemsen und Walentina Doronina am Strand sitzt und Cocktails trinkt, kommt Salva den Strand entlang gelaufen. Die Konfrontation scheint besonders bei der ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmerin einen Nerv zu treffen – denn die langhaarige Schönheit ist in einer weiteren Sequenz zu sehen, wie sie weinend abrauscht. "Ich hasse ihn!", schreit sie dabei tränenüberströmt.

Für Christina tritt mit Salvatores Ankunft ihr persönliches Wort-Case-Szenario ein: Gegenüber Promiflash erklärte die Influencerin nämlich, sie habe die Show beinahe verlassen, nachdem sie das Konzept dahinter erfahren hatte. "Ich hatte schon direkt keinen Bock auf seine Fresse und meinte nur: 'Oh Gott, ich will nach Hause!'", schilderte sie.

"Ex On The Beach" ab dem 01.September auf TVNOW und ab dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und Salvatore Vassallo, Reality-TV-Kandidaten

TV NOW Christina Dimitriou bei "Ex On The Beach"

TVNOW / Frank Fastner Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

