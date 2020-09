Hat Christina Dimitriou über einen Exit nachgedacht? Die Influencerin ist aktuell in dem neuen Datingformat Ex on the Beach zu sehen. Wie auch alle anderen Teilnehmer wusste sie vorher nicht, was sie dort erwartet: Nach und nach können die Ex-Partner einiger Kandidaten zur Flirt-Truppe hinzustoßen. Als Christina das in der Sendung erfährt, wirkt sie sichtlich schockiert: Sie will auf keinen Fall auf ihren Verflossenen Salvatore Vassallo treffen!

Gegenüber Promiflash erklärt die 28-Jährige dazu: "Als ich hörte, dass ich bei 'Ex on the Beach' bin und dass deshalb einer meiner Ex-Freunde kommen könnte, ist mir direkt Salvatore in den Sinn gekommen! Wer sonst?" Mit ihm stellte sie bei Temptation Island ihre Beziehung auf die Probe – allerdings ohne Erfolg: Der Essener ging ihr damals mit Anastasiya Avilova (32) fremd. Aus diesem Grund sei Christina von einer möglichen Begegnung mit ihrem einstigen Liebsten nicht begeistert: "Ich hatte schon direkt keinen Bock auf seine Fresse und meinte nur: 'Oh Gott, ich will nach Hause'."

Christinas Mitstreiter Ferhat (27) sieht das hingegen ganz anders. Er hat keine Angst vor einem Aufeinandertreffen mit einer einstigen Flirt-Partnerin: "Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Es gab immer einen Grund, der für mich sinnvoll war, der dann zur Trennung geführt hat." Für die Zukunft wünsche er jeder seiner Ehemaligen nur das Beste und eine Menge Glück.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und ihr Freund Salvatore Vassallo, "Temptation Island"-Paar 2019

TVNOW Christina Dimitrou, Reality-TV-Bekanntheit

TVNOW / Frank Fastner Ferhat, "Ex on the Beach"-Kandidat 2020

