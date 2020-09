So langsam wird es ernst und die Luft immer dünner! Bereits seit einigen Wochen sorgt Like Me – I'm Famous bei den Zuschauern für Unterhaltung: Doch nun neigt sich die Show dem Ende zu – am kommenden Dienstag steht schon das spannende Halbfinale an. Kurz vor den letzten Folgen hat Promiflash mit dem Kandidaten Filip Pavlovic (26) über die vergangenen Wochen und sein persönliches Resümee gesprochen.

"Wenn ich ehrlich bin, hätte ich am Anfang wirklich gedacht, dass man durch Sympathie hier gewinnt", verrät der einstige Bachelorette-Kandidat im Interview mit Promiflash. Schnell sei er aber eines Besseren belehrt worden, denn je beliebter man sei, desto schneller fliege man raus. "Weil Personen, die sich mit vielen gut verstehen, ein Problem für die anderen Bewohner werden. Somit wird versucht, dich rauszuschmeißen", erklärt Filip seinen Standpunkt.

Spielt der 26-Jährige hier womöglich auf seine Mitstreiterin Melanie Müller (32) an? Denn mit der Ballermann-Sängerin geriet er in letzter Zeit oft aneinander. Unter anderem ihre taktische Like-Vergabe gehe ihm gegen den Strich. Filips endgültiges Fazit: "Ich bin froh, sagen zu können, kein falsches Spiel wie Müller gespielt zu haben und trotzdem so weit gekommen zu sein wie sie!"

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im November 2019 in Lissabon

TV NOW Filip Pavlovic bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Melanie Müller, Don Francis, Filip Pavlovic und Alex Molz bei "Like Me – I'm Famous"

