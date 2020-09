Für Melina Hoch und Tim Kühnel geht es nun ans Eingemachte! Die beiden haben am Montagabend die diesjährige Staffel von Love Island gewonnen – und dürften nun wohl auf Wolke sieben schweben. Immerhin wirkten sie bereits in der Liebesvilla während ihrer vielen Kuscheleinheiten total verknallt. Im Promiflash-Interview verrät das Sieger-Couple: Würden sich die angehende Studentin und der Stuttgarter bereits offiziell als Paar bezeichnen?

Tim und Melina scheinen ihrer Liaison noch keinen konkreten Namen geben zu wollen. "Also wir kennen uns zwar jetzt schon gut. Aber wir müssen ja auch erst mal schauen, wie das zu Hause klappt, wie wir das vereinbaren und schauen dann wirklich in unserem Tempo, wie es so weitergeht", zeigt sich die 23-Jährige äußerst vernünftig.

Ihr gleichaltriger Flirtpartner sieht das ganz genauso. "Wir machen uns da keinen Stress. Wir wissen, dass wir einander haben und alles Weitere wird sich zeigen", so Tim im Gespräch mit Promiflash. Ob die zwei ihrem Glück wohl demnächst eine Bezeichnung geben werden? Was meint ihr? Stimmt ab!

RTL2 Melina und Tim nach ihrem "Love Island"-Sieg

RTL2 Melina und Tim bei "Love Island"

RTLZWEI Melina Hoch und Tim Kühnel im "Love Island"-Finale

