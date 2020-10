Jeannie Mai (41) machte ihrem Jeezy (43) eine tänzerische Liebeserklärung! Die US-amerikanische TV-Moderatorin und der Rap-Musiker hatten ihre Beziehung im August des vergangenen Jahres publik gemacht und ihre Liebe einige Monate später mit ihrer Verlobung besiegelt. Aktuell nimmt die 41-Jährige an dem US-Let's Dance-Pendant Dancing with the Stars teil – und auch im Rahmen des Wettbewerbs bekannte sie sich zu ihrer Beziehung: Anlässlich Jeezys 43. Geburtstag widmete Jeannie ihrem Zukünftigen jetzt einen Tanz im TV!

"Jeezy Baby, das hier ist für dich", kündigte Jeannie in der vergangenen "Dancing with the Stars"-Folge an, bevor sie gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Brandon Armstrong einen Wiener Walzer zum Besten gab. Dabei hatte sie im Vorfeld auch die Auswahl der Musik genau durchdacht, denn das DWTS-Paar tanzte zu dem Lied "Married Life" aus dem Film "Oben" – und dieser Song hat für Jeannie eine besondere Bedeutung: "Ich wünsche mir, dass wir genauso alt werden wie das Paar in dem Film", erklärte sie.

Trotz seines Ehrentages stärkte Jeezy seiner Liebsten vor dem Fernseher den Rücken. "Ich weiß, es ist mein Geburtstag, aber das hält mich nicht davon ab, dich an deinem großen Tag zu unterstützen", schrieb er auf Instagram, während der "Dancing with the Stars"-Auftritt seiner Verlobten ausgestrahlt wurde.

