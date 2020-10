Verarbeitet Drake (33) seine Vergangenheit in der Musik? Mit Songs wie "Hotline Bling" eroberte der Rapper innerhalb kürzester Zeit die Charts. Doch die Titel sorgen nicht nur für gute Laune, sondern verraten wohl auch das eine oder andere private Detail aus dem Leben des Musikers. So sprach er bereits in einem seiner Tracks über eine mögliche Affäre mit TV-Star Kylie Jenner (23). Jetzt lohnt es sich offenbar erneut, ganz genau hinzuhören: Drake soll sich vor Jahren mit Sängerin SZA (30) getroffen haben!

In seinem Feature "Mr. Right Now" lüftet Drake an der Seite von 21 Savage (27) und Metro Boomin nun ein Geheimnis aus seinem Liebesleben. Während der 33-Jährige in einem Part rappt, dass seine weibliche Bekanntschaft sich zu der Musik von SZA mit ihm vergnügen wolle, stellte er im nächsten Satz klar: "Warte mal, weil ich SZA 2008 gedatet habe!" Zu dieser Zeit war der Künstler 21 Jahre alt und die "Supermodel"-Interpretin gerade einmal im zarten Teenie-Alter von 17 Jahren.

Ob die Äußerungen tatsächlich der Wahrheit entsprechen oder lediglich ein Teil des Songtextes sind, behielt Drake bisher allerdings für sich. Seine Fans sind dennoch vollkommen aus dem Häuschen. "Drake und SZA haben sich 2008 gedatet?", schrieb ein Nutzer unglaubwürdig via Twitter. "Seid ihr alle so dumm und glaubt das?", nahm ihm ein anderer User sofort den Wind aus den Segeln.

Getty Images Drake, Rapper

Instagram / sza SZA, Sängerin

Getty Images Drake, Musiker

