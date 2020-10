Katie Holmes (41) scheint ihre Liebe nicht mehr verbergen zu können! Erst vor ein paar Tagen wurde die Ex-Frau von Tom Cruise (58) bei einem kleinen Stadtbummel mit Emilio Vitolo von Paparazzi abgelichtet. Bereits seit einem Monat halten sich die Gerüchte, dass der 33-Jährige der neue Freund der Schauspielerin sei. Die beiden wurden sogar schon beim Knutschen erwischt. Jetzt werden die Spekulationen erneut bekräftigt: Das vermeintliche Paar wurde beim Händchenhalten fotografiert.

Ganz leger, jeweils in einer bequemen Hose und einem weißen T-Shirt gekleidet, wurden Katie und Emilio von den Schnappschussjägern geknipst. Die Bilder zeigen die möglichen Turteltauben bei einem kleinen Spaziergang in New York City. Während die Mutter einer Tochter und der Koch durch die Straßen des Stadtteils Manhattan laufen, halten sie sogar Händchen. Es scheint fast so, als ob die zwei ihre Zuneigung zueinander nicht länger verstecken wollen.

Auch bei einer gemeinsamen U-Bahnfahrt am selben Tag wirken Katie und Emilio äußerst vertraut: Paparazzifotos zeigen das eng aneinandergeschmiegte Duo, wie es sich gegenseitig etwas auf seinen Handys zeigt. Könnte nach diesen süßen Bildern vielleicht bald das offizielle Outing als Paar folgen?

Getty Images Katie Holmes auf der Fashion Week in Paris im Februar 2020

Instagram / emiliovitolo Emilio Vitolo, Chefkoch

MEGA Katie Holmes und Emilio Vitolo Jr. in NYC im Oktober 2020

