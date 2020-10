Mutter-Tochter-Liebe par excellence! Gwyneth Paltrow (48) ist eine echte Powerfrau: Sie ist preisgekrönte Schauspielerin, schrieb bereits vier Bücher und entwickelte sogar eine eigene Beauty- und Lifestyle-Marke. Am allerliebsten ist die Hollywood-Ikone jedoch Mutter. Ihre zwei Kinder Apple Blythe Alison Martin (16) und Moses Bruce Anthony (14) stammen aus ihrer Ehe mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (43) und sind ihr ganzer Stolz. In einem Interview schwärmt Gwyneth jetzt von ihrer hübschen Tochter Apple.

Im Interview mit People beschreibt die 48-Jährige ihre Tochter als "Schönheitskönigin" und betont: “Sie ist glamourös in einer Art und Weise, in der ich es nicht bin." Apple könne besser mit Make-up und Mode umgehen als sie selbst. Die Iron Man-Darstellerin offenbart außerdem, dass sie sich schlecht von Sachen trennen könne. Deshalb behalte sie einige Designer-Roben in ihrem Kleiderschrank, die quasi nur darauf warten, endlich wieder getragen zu werden. "Ich habe jedes Red-Carpet-Kleid für meine Tochter aufgehoben", resümiert die US-Amerikanerin.

Auch im Netz lässt die Oscar-Preisträgerin regelmäßig ihr Mädchen hochleben. Zu ihrem 16. Geburtstag postete sie auf ihrem Instagram-Account ein Foto mit rührenden Worten: "Du bist das Licht meines Herzens, du bist das pure Glück. Du bist unglaublich intelligent und hast den besten Sinn für Humor", schwärmte Gwyneth. Sie sei sehr glücklich, ihre Mutter sein zu dürfen, und könne kaum erwarten, was die Zukunft noch bringt.

