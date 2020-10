Führte Pietro Lombardi (28) insgeheim schon länger eine Beziehung mit seiner Laura Maria? Die frohe Botschaft hatte der Sänger erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht: Nach der Trennung von der Mutter seines Kindes, Sarah Lombardi (27), ist er endlich wieder glücklich vergeben. Mit Influencerin Laura an seiner Seite wolle er sogar alt werden. Zuvor hatte der "Phänomenal"-Interpret aus der Liaison ein großes Geheimnis gemacht: Jetzt verriet Pie, dass zwischen ihm und Laura schon seit mehreren Wochen etwas läuft!

Bei einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte es ein neugieriger Follower von dem ehemaligen DSDS-Juroren genau wissen und fragte, ob Pietro schon länger als einen Monat mit Laura zusammen sei. Die Antwort des Sängers fiel eindeutig aus: "Ja. Sagen wir mal so: Wir haben es wirklich 'ne gute Zeit lang für uns behalten und uns wirklich nur zu Hause getroffen oder über FaceTime telefoniert", erinnerte sich der 28-Jährige. Tatsächlich kamen die ersten Turtel-Spekulationen bereits Mitte September auf, als Laura einen kurzen Clip mit einem Mann an ihrer Seite veröffentlichte.

Viel Zeit also, in der die beiden tiefe Gefühle aufbauen konnten. Deshalb ist es wohl auch nicht verwunderlich, dass sich das Paar schon jetzt einen eigenen Hund angeschafft hat und ungeniert mit etlichen Schmuse-Clips in die Liebes-Offensive geht. "Nur du", schrieb Pietro beispielsweise unter ein neues Bild mit seiner Herzdame. Offenbar ist er sich im Klaren darüber, dass er sich keine andere Frau an seiner Seite vorstellen kann.

Instagram / pietrolombardi; ActionPress Pietro Lombardi und Michael Wendler

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Oktober 2020

