Da hat der Rapper in der Vergangenheit wohl etwas übertrieben! Im Juli kündigte Kanye West (43) seine Kandidatur zur US-Präsidentschaftswahl an. Personen, die in den USA ein öffentliches Amt antreten wollen, müssen allerdings vorab gegenüber der Bundeswahlkommission ihre Finanzen offenlegen. Aus den eingereichten Dokumenten des Musikers geht hervor: Kanye ist wohl doch kein Milliardär, wie er sonst immer behauptete – aber immerhin mehrere 100 Millionen Dollar schwer.

Im September hatte der Künstler einen Deal über zehn Jahre mit einer Modefirma unterzeichnet. Danach teilte er großspurig mit, dass er fünf Milliarden Dollar wert sei. Laut Daily Mail geht aus Kanyes Dokumenten jetzt jedoch hervor, dass er bloß einige 100 Millionen Dollar besitzt. Im April hatte ein US-Magazin noch über die Finanzen des Entertainers spekuliert und vermutet, dass sein Vermögen bei über einer Milliarde Dollar liegen müsse. Daraufhin schrieb der Geschäftsmann eine wütende Nachricht an das Magazin: "Bei euch kann wohl niemand zählen. Ich habe 3,3 Milliarden Dollar."

Kanye führt 2020 die Liste der am besten verdienenden Musiker an. Außerdem soll er auch der bestbezahlte Star überhaupt sein. Eine Wirtschaftszeitschrift schätzt die Einnahmen des Rappers allein in diesem Jahr auf 170 Millionen Dollar.

Getty Images Kanye West, 2020

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West im Jahr 2015

