Er ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten! Vor vier Jahren bekam Louis Tomlinson (28) zusammen mit der Stylistin Briana Jungwirth einen Sohn. Mittlerweile sind der One Direction-Star und die Amerikanerin aber nicht mehr liiert und Freddie wächst vor allem bei seiner Mutter auf. Wenn der Sänger gerade nicht auf Tour ist und um die Welt jettet, versucht er so viel Zeit wie möglich mit seinem kleinen Fratz zu verbringen. Auf aktuellen Bildern ist deutlich zu erkennen, dass der Kleine seinem Vater immer ähnlicher sieht.

Briana postete auf Instagram ein Bild von ihrem kleinen Jungen und schrieb darunter: "Der Schlüssel zu einem glücklichen Gesicht: ein Cake-Pop von Starbucks". Auf dem Foto grinst der Blondschopf frech in die Kamera und hält den leckeren Snack zufrieden vor sein Gesicht. Den Fans fällt sofort auf: Freddie sieht seinem Vater schon so richtig ähnlich! Ein Kommentar unter dem Post lautete zum Beispiel: "Omg! Ein Mini-Louis!" Ein anderer schrieb: "Er sieht jetzt schon so krass wie sein Vater aus!"

Louis ist nicht der einzige ehemalige "One-Direction"-Boy, der schon eigenen Nachwuchs hat. 2017 bekam Liam Payne (27) zusammen mit Sängerin Cheryl Cole (37) einen Sohn namens Bear. Und auch Zayn Malik (27) ist erst vor Kurzem Vater geworden. Zusammen mit Model Gigi Hadid (25) durfte sich der Brite über ein kleines Mädchen freuen.

Instagram / brianasrealaccount Verifiziert Freddie Reign Tomlinson im Oktober 2020

Instagram / louist91 Louis Tomlinson, Sänger

Instagram / brianasrealaccount Briana Jungwirth im Oktober 2020

