Hat sich Noah Centineo (24) jetzt die nächste heiße Brünette geangelt? Vor rund einem Jahr machte der "To All The Boys I've Loved Before"-Star die Beziehung zu Influencer-Babe Alexis Ren (23) offiziell. Es folgten Monate voller sexy Pärchen-Schnappschüsse und intimen öffentlichen Auftritten. Lange sollte ihre Liebelei jedoch nicht andauern: Schon im April war wieder alles aus und vorbei. Jetzt scheint der Netflix-Hottie eine neue Frau an seiner Seite zu haben – und zwar ausgerechnet eine von Kylie Jenners (23) engsten Freundinnen!

Paparazzi lichteten den Schönling am Montagabend in West Hollywood ab – in Begleitung einer sehr attraktiven Frau verließ der 24-Jährige ein schickes Restaurant. Bei genauem Hinsehen erkennt man auf den Bildern, die Hollywood Life vorliegen, an Noahs Seite Instagram-Model Anastasia Karanikolaou alias Stassie! Die zwei haben hier offenbar ein romantisches Dinner-Date verbracht. Klar, dass die Gerüchteküche schon vor sich hin brodelt. Bisher hat sich jedoch keiner der beiden zu der angeblichen Turtelei geäußert.

So viel steht dennoch fest: Stassie dürfte definitiv Noahs Typ sein! Genau wie seine Ex Alexis gehört Kylies BFF nämlich zu dem selbstbewussten Schlag Frau: So präsentiert die Beauty nur zu gerne ihre heißen Kurven im Netz – und auch Alexis ist für ihren freizügigen Social-Media-Auftritt bekannt. Findet ihr, Stassie passt zu Noah? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / stassiebaby Anastasia alias Stassie Karanikolaou

Anzeige

Instagram / ncentineo Noah Centineo, Schauspieler

Anzeige

Instagram / alexisren Alexis Ren, Model und Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de